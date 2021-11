La Casa di Carta 5, quanti episodi avrà la parte 2 e quanto dureranno?

Il gran finale de La Casa di Carta è ormai vicinissimo. La serie spagnola tornerà con la seconda parte della quinta e ultima stagione il 3 Dicembre. Nel recente teaser de La Casa di Carta 5, i protagonisti ci hanno anticipato cosa potremo aspettarci dagli ultimi episodi. Ma di quante puntate stiamo parlando, e quanto dureranno? Scopritelo con noi!

Il totale di episodi di questa stagione è di dieci, con i primi 5 usciti già il 3 Settembre. A Dicembre potremo dunque avere gli ultimi 5, che andranno a chiudere la storia. Tante le vicende lasciate in sospeso nella parte uno della quinta stagione, con i protagonisti ancora chiusi nella Banca di Spagna e con l'esercito alle calcagna, il Professore che prova ad aiutarli mentre ha a che fare con un'ambigua Alicia Sierra, che potrebbe non essere dalla sua parte, e una perdita importante alle spalle. Sicuramente ci saranno molte sorprese e molta azione in questo finale.

Ma quanto dureranno i singoli episodi? Quanto tempo avremo davvero a disposizione? Ci si aspetta che la durata sia quella classica, che si attesta intorno ai 50 minuti, come abbiamo visto anche nelle puntate della prima parte. Certo, molto probabilmente, l'ultimo potrebbe essere un po' più lungo, raggiungendo o superando di poco l'ora, come è già capitato con l'episodio conclusivo della quarta stagione.

Intanto, mentre attendiamo l'uscita della Parte 2, Netflix svela i titoli degli episodi de La Casa di Carta 5, che saranno disponibili sulla piattaforma il 3 Dicembre 2021. Siete pronti?