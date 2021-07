La Casa di Carta, 5 errori di trama che potreste non aver notato

Lo show di successo di Netflix, La casa di Carta, era originariamente pensato per essere una serie limitata, raccontata in due parti. Ovviamente il successo planetario ha cambiato i piani degli sceneggiatori e del network e sono arrivate nuove stagioni, che non sempre sono state coerenti.

Nonostante sia diventata la serie internazionale più popolare di Netflix, è stata spesso presa di mira per i suoi ridicoli colpi di scena e gli scenari incredibili. Alcuni spettatori sostengono che la serie sia peggiorata dopo la seconda stagione, mentre altri potrebbero non essere d'accordo sul fatto che molte cose nelle stagioni successive non sono sembrate giuste.

La rapina

All'inizio della prima parte, l'intelligente Sergio alias Il professore riunisce una squadra di ladri per aiutarlo a condurre il colpo perfetto nella Zecca di Stato a Madrid. La banda non vuole rubare, vuole stampare 2,4 miliardi di euro. Una trama assolutamente unica e intrigante.

Nella parte 3 e nella parte 4 tuttavia Sergio e la sua squadra entrano nella Banca di Spagna per una nuova rapina ma sorprendentemente, non sono alla ricerca di soldi. Quello che vogliono veramente è l’oro ed i segreti di stato che permettano loro di torcere la mano al governo. A quel punto, non è più un furto di denaro, il che rende il titolo della serie (Money Heist) privo di significato.

L’auto e il DNA del Professore

Il Professore è una persona meticolosa che ha passato anni ad assicurarsi che ogni dettaglio della rapina fosse pianificato perfettamente. Quando la polizia ha iniziato a rintracciare alcune delle prove che collegavano la banda alla rapina, il Professore ha iniziato a ripensare a ogni dettaglio della sua operazione.



Fu in quel momento che guardò l'immagine di un'auto distrutta sul muro e iniziò a chiedersi se Helsinki avesse effettivamente distrutto l'auto, cosa che non aveva fatto. Mentre la polizia stava rintracciando l'auto, il Professore era determinato a trovarla e distruggere tutte le prove del DNA nell'auto. È attento a cancellare tutte le sue impronte per non lasciare alcuna prova del suo coinvolgimento.

Tuttavia, quando la polizia arriva alla discarica, il Professore deve improvvisare un modo per sfuggire dalla situazione pericolosa. Durante la sua fuga, sulla scena sono rimaste così tante prove del suo DNA che viene da chiedersi perché si preoccupasse che trovassero il DNA sull'auto.

Il ritratto

Il Professore era stato visto in faccia da un uomo presente nella discarica che viene portato alla stazione di polizia per fornire un identikit del Professore. Sebbene l'uomo inizialmente aiuti la polizia fornendo un identikit estremamente dettagliato, Sergio è in grado di hackerare il sistema audio e minacciare l'uomo, facendogli cancellare lo schizzo.



La polizia lascia andare l'uomo e non tentano affatto di recuperare l’identikit. Sembra altamente improbabile che lascerebbero andare un testimone con informazioni cruciali per un caso di così alto profilo senza persuaderlo a fornire le informazioni necessarie.

Inoltre nessuno degli ostaggi liberati durante la prima stagione ha mai fornito un identikit dei rapinatori.

Gandia

Gandia dovrebbe innescare lo stesso tipo di sentimenti che ha fatto nascere Arturito nel cuore del pubblico. Gandia è fastidioso quanto Arturo, ma è molto imperfetto. Nonostante sia una guardia di sicurezza altamente qualificata, Gandia non sa come liberarsi dalle manette. È Palermo che lo educa su come farlo. Inoltre sopravvive inspiegabilmente a tutti gli attacchi, con le sue ferite che guariscono magicamente. E quando i ladri hanno l'opportunità perfetta di ucciderlo, si gingillano inspiegabilmente.

La corrente

La trama della serie è molto intrigante, ma un modo più semplice ed efficace in cui la polizia avrebbe potuto fermare la rapina alla Zecca di Stato consisteva nel togliere la corrente all'intero edificio bloccando così i macchinari.



Vi lasciamo con la nostra recensione della quarta stagione de La Casa di Carta e il teaser trailer della quinta stagione de La casa di Carta.