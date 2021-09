La Casa di Carta 5, a che ora esce la nuova stagione su Netflix?

Siete pronti? La Casa di Carta 5 è ormai quasi arrivata! L'ultima stagione debutterà infatti su Netflix domani, quando sarà disponibile sulla piattaforma la prima parte delle avventure finali dei nostri protagonisti preferiti. Ma a che ora arriverà?<7strong>

I primi 5 episodi dei 10 previsti per la quinta season, saranno disponibili a partire dalle 9 del mattino.

Dalla sinossi ufficiale della parte 1, scopriamo che gli eventi riprendono da dove li avevamo lasciati al termine del quarto capitolo. La Banda è riuscita a salvare Lisbona ed è rinchiusa nella Banca di Spagna da più di 100 ore, mentre il Professore, che avevamo lasciato alle prese con Sierra, per la prima volta si ritrova senza un piano di fuga. Sarà comunque il gruppo a dover affrontare l'amico più ostico: l'esercito. Dunque non è più una semplice rapina: è una guerra.

La stagione finale si preannuncia esplosiva, come vediamo anche dal trailer ufficiale. Ma sarà anche ricca di novità, fra le quali contiamo l'aggiunta di tre personaggi nuovi. Dunque c'è tanto da aspettarsi da La Casa di Carta 5, che, lo ricordiamo, torna su Netflix domani 3 Settembre a partire dalle 9 con la sua prima parte, e si concluderà con la seconda il 3 Dicembre 2021, data in cui saranno disponibili gli ultimi 5 episodi. Noi non vediamo l'ora, e voi?