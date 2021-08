La Casa di Carta 5 e l'iconica tuta rossa: 'È un simbolo di lotta e coraggio'

Se dovessimo pensare a un colore da abbinare alla serie tv di Netflix La Casa di Carta, questo sarebbe sicuramente il rosso. Il rosso del titolo, ma anche e soprattutto il rosso delle iconiche tute indossate dai suoi protagonisti.

E proprio a celebrare i costumi caratteristici della serie, a sette giorni dal ritorno de La Casa di Carta su Netflix, ecco che cast e produzione discutono del grande impatto avuto da una cosa apparentemente cos' semplice come una tuta colorata.

“Siamo alla continua ricerca di icone. Bisogna etichettarsi in qualche modo, avere la propria identità e il proprio DNA" spiega lo showrunner Alex Piña, al quale si unisce il regista, Jesús Colmenar, che ribadisce: "Questo è il motivo per cui abbiamo deciso che tutti i nostri rapinatori e ostaggi dovessero indossare un'uniforme, in modo che la tuta rossa diventasse la grande immagine chiave della serie".

Gli attori dello show, dopotutto, non potrebbero essere più d'accordo.

"Una volta indossata entri nel personaggio" afferma uno di loro; "Per me è un simbolo di lotta e coraggio. Però da attrice è anche una responsabilità" aggiunge qualcun altro. Ma tutti concordano: "Significa 'Al lavoro!'" e "Come a dire 'E ora andiamo in guerra!".

La quinta stagione de La Casa di Carta sta per approdare su Netflix con la prima parte.

Da quel che sappiamo dalla sinossi ufficiale de La Casa di Carta 5 "la banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da più di 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più oscuro arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato rapito da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano per scappare. Proprio quando sembra che nulla possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si sta avvicinando e quella che era partita come una rapina si trasformerà in una guerra".