La Casa di Carta 5, un incredibile spoiler trapela dal set per errore

Le riprese de La Casa di Carta 5 proseguono ormai a pieno ritmo, e i fan non vedono l'ora di scoprire come sarà quest'ultima stagione della serie spagnola più amata di tutti i tempi. Nelle ultime ore uno spoiler è arrivato dal set e ha lasciato tutti i telespettatori senza parole.

Nel corso di una diretta Instagram infatti, Najwa Nimri, interprete dell’ispettrice Alicia Sierra che nelle battute finali della scorsa stagione è giunta ad un incredibile faccia a faccia con il Professore, ha commesso un clamoroso errore. Si è mostrata infatti priva del pancione del suo personaggio mentre si fa vestire dalle costumiste. Nel corso della breve ripresa la Nimri si alza e balla sulla musica a tutto volume ma, resasi poi conto di aver mostrato un po' troppo, si accuccia sullo schermo dello smartphone in preda al panico.



"Mi ero dimenticata. Accidenti, non ci avevo pensato". commenta l’attrice visibilmente agitata. Il fatto che l'interpete di Alicia Sierra non indossi più il pancione finto vuol dire che probabilmente nel corso de La Casa di Carta 5 assisteremo al suo parto? Dal video è possibile notare anche tracce di sangue sui vestiti indossati dalla Nimri, altro dettaglio che ha fatto notevolmente trasalire i fan della serie. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto visto il grande successo, la Corea ha deciso di dar vita alla propria versione de La Casa di Carta.