La Casa di Carta 5, Lisbona prende le redini della banda nel nuovo trailer ufficiale!

La fine delle vacanze ha in serbo un graditissimo regalo per i fan de La Casa di Carta: il prossimo 3 settembre arriveranno infatti su Netflix i primi 5 episodi della nuova stagione del popolarissimo show, presentatici proprio in queste ore dalla nota piattaforma con il primo trailer ufficiale di questa prima parte di stagione.

Il trailer arriva dopo esser stato annunciato da Netflix con un teaser nelle scorse settimane ed è carico di dramma e azione: il punto di partenza è ovviamente quello che tutti conosciamo, con il Professore catturato da un'Alicia Sierra che sembra non avere intenzioni particolarmente buone nei suoi confronti.

Con la banda ancora rinchiusa all'interno della Banca di Spagna e braccata dall'esercito la situazione si fa quindi drammatica e difficile da reggere anche per chi è abituato al peggio come i nostri (anti)eroi: c'è bisogno di qualcuno che prenda le redini dell'operazione e che sproni Tokyo e soci come solo il Professore sapeva fare, e chi meglio di Lisbona?

Il trailer ci mostra quindi la nostra Raquel Murillo ridare spirito e speranza ai suoi compagni, nell'attesa che le cose prendano finalmente una svolta positiva: riusciranno i criminali più ricercati d'Europa a farla franca anche stavolta? Lo scopriremo solo tra settembre e dicembre, quando arriveranno su Netflix i due tronconi di questa quinta stagione! Qualcuno, intanto, ha segnalato un buco di trama riguardante il Professore.