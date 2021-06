La Casa di Carta 5, le migliori anticipazioni sulla prima parte dell'ultima stagione

La Casa di Carta, serie tv spagnola prodotta da Netflix, si appresta a ricevere la sua quinta e ultima stagione che sarà suddivisa in due parti (la prima attesa a settembre e la seconda a dicembre). Nel corso del tempo si sono diffuse varie voci sulla nuova stagione, ma vediamo le anticipazioni più succose.

È dallo scorso agosto che trapelano indiscrezioni sulla nuova stagione. Ad esempio, in quell'occasione, erano state pubblicate diverse immagini scattate sul set della quinta stagione. Nelle foto si vedono Pedro Alonso (l'interprete di Berlino) e una delle due new entry della quinta 'stagione', Patrick Criado, a cui è stato affidato un ruolo tuttora misterioso.

In giro per Copenaghen, però, sono stati paparazzati anche Diana Gómez, l'interprete della moglie di Berlino Tatiana, e l'attore che interpreta Marsiglia Luka Peros. Le location che si riconoscono sono Nyhavn, l'antico porto della città famoso per le sue case con facciate variopinte, e i giardini di Tivoli, un conosciuto parco divertimenti della capitale danese.

Per quanto riguarda la trama, questa non è facile ipotizzare. Ci sarà vendetta per Nairobi così come promesso dai membri della banda? Indubbiamente dovrà terminare la rapina alla Banca di Spagna e non sappiamo in che modo. Interverrà nuovamente la testa calda di Arturito? Sarà, anche, interessante vedere quale sarà l'esito dell'incontro/scontro tra Alicia Sierra e il Professore per comprendere il ruolo che hanno giocato nell'organizzazione dei due eventi clou, ovvero la rapina alla Zecca di Stato e quello alla Banca di Spagna.

A proposito di Alice Sierra e Nairobi, però, ci sono due importanti curiosità: uno spoiler involontario e un'anticipazione succosa. La prima è avvenuta direttamente dall'attrice interprete Najwa Nimri, che durante una diretta Instagram ha svelato che, pur indossando gli abiti di scena, Nimri non aveva il solito pancione dell'ispettrice Sierra. Si è resa subito conto dell'errore, e ha cercato maldestramente di tornare seduta evitando di mostrare la parte inferiore del corpo, ma ormai è chiaro che per vari motivi l'ispettrice Sierra non sarà più incinta.

Per quanto riguarda Nairobi, invece, dopo la disperazione generata dalla sua morte nella stagione 4, apparirà già nel primo episodio della stagione 5, probabilmente grazie a diversi flashback. Niente resurrezione del personaggio ma una presenza che in ogni caso continuerà a influenzare in qualche modo la trama dello show.

Ma quali nuovi personaggi vedremo in La casa di carta 5? Se anche voi siete dei fan, scoprite i migliori episodi de La casa di carta.