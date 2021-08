La Casa di Carta 5: Netflix presenta 3 nuovi personaggi della serie, ecco le foto!

La prima parte de La Casa di Carta 5 torna su Netflix il 3 Settembre e, come abbiamo visto anche nel trailer ufficiale, riprenderà da dove eravamo rimasti nella scorsa stagione. Ma aggiunge qualcosa di nuovo all'esplosivo mix che ci porterà verso il finale. Anzi, qualcuno. Infatti 3 personaggi inediti si uniranno al cast. Scopriamo insieme chi sono.

Le prime due new entry sono collegate a due protagonisti della banda originale che conosciamo molto bene: Berlino e Tokyo.

Come ricorderete, nei primi episodi della prima stagione, Berlino spiega a Rio cosa significhi per lui avere un figlio: "È una testata nucleare che distrugge ogni cosa". Il 3 Settembre potremo capire meglio cosa intendeva il personaggio interpretato da Pedro Alonso, perché conosceremo suo figlio Rafael, che sarà portato sullo schermo da Patrick Criado. Rafael ha 31 anni, ha studiato ingegneria informatica al MIT in Massachusetts ed è molto diverso da suo padre, al quale prova in tutti i modi a non assomigliare.

Il secondo personaggio è invece legato a Tokyo. Anche in questo caso andiamo indietro, fino al primissimo episodio. La donna si presentava raccontandoci il suo passato da rapinatrice, quando svaligiava posti e viaggiava con René, l'amore della sua vita. "L'ultima volta che l’ho visto era in una pozza di sangue con gli occhi aperti" afferma Tokyo nella prima puntata. Gli stessi occhi li rivedrà in questa season, perché René tornerà, e sarà interpretato da Miguel Ángel Silvestre.

L'ultima new entry sarà Sagasta, un Comandante delle Forze Speciali dell'Esercito Spagnolo. Il personaggio interpretato da José Manuel Seda è un leader nato, in grado di conquistare la fiducia di qualunque esercito, e ha partecipato a numerose missioni internazionali contro pericolosi criminali. Freddo e analitico, è una vera mente militare, in grado di andare oltre ogni convenzione etica o morale se la missione lo richiede.

Se siete curiosi di vedere i protagonisti di cui vi abbiamo parlato, controllate la nostra galleria in fondo all'articolo. Se invece avete voglia di prepararvi al meglio in vista della quinta stagione, vi lasciamo la nostra recensione de La Casa di Carta 4.