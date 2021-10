La casa di carta 5, Netflix svela il trailer della parte 2: la fine sta arrivando!

Pochi istanti fa il servizio di streaming on demand Netflix ha svelato il teaser trailer de La casa di carta 5 - Volume 2, seconda e ultima parte della stagione finale della popolare serie spagnola.

"Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina", assicura il Professore (Álvaro Morte). Tokyo (Úrsula Corberó) è morta nella parte uno de La casa di carta 5 e il nemico, ferito ma più pericoloso che mai, è ancora all'interno della Banca di Spagna. La banda è nella Banca di Spagna da più di 100 ore e il Professore è in pericolo. Come se non bastasse, sta arrivando un nuovo avversario: l'esercito.

Ricordiamo che la parte finale della quinta stagione de La casa di carta sarà disponibile per tutti gli abbonati della piattaforma di streaming on demand a partire dal prossimo 3 dicembre: potete gustarvi il teaser trailer che anticipa la data d'uscita all'interno dell'articolo. Quali sono le vostre aspettative? Come pensate che si concluderà la serie? Ci saranno altre morti illustri? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.

