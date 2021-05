La Casa di Carta 5: quali nuovi personaggi vedremo nella prossima stagione?

8La quinta ed ultima stagione di La Casa di Carta sta arrivando su Netflix, lo spettacolo ha avuto un successo mondiale grazie ai suoi colpi di scena e i personaggi interessanti. Quello che sappiamo per certo della quinta stagione è che incontreremo alcuni nuovi personaggi che si uniranno alla banda o tenteranno di fermarla.

Ci saranno almeno quattro volti nuovi che si uniranno al cast: Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo, Sense 8), Patrick Criado, José Manuel Seda e Alberto Amarilla.



Gli attori di ritorno confermati per la nuova serie includono: Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Professore), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo, Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (ispettore Sierra), José Manuel Poga (Gandía) e Pedro Alonso (Berlino).

Per quanto riguarda i personaggi che le new entry interpreteranno, i dettagli sono stati ovviamente tenuti top-secret.



Tuttavia, grazie ad alcune immagini dietro le quinte abbiamo già potuto dare un’occhiata al personaggio di Criado, dal momento che lo ritraggono recitare accanto a Berlino.



Pedro Alonso ha persino pubblicato una delle immagini sul suo Instagram, che potete vedere in calce alla notizia, con una didascalia che dichiara che ciò che vediamo non è il passato o il futuro, ma il presente. Questo potrebbe significare che Berlino è vivo, anche se è una teoria piuttosto forzata.



Del ruolo di Silvestre invece non sappiamo molto. La teoria più gettonata dai fan è che è destinato a diventare il prossimo grande nemico della banda e interpreterà un ispettore di polizia che cercherà di impedire al gruppo di completare la rapina alla Banca di Spagna, dal momento che Alicia Sierra è stata licenziata e ha in pugno il Professore.

La sinossi della quinta stagione recita: La banda è stata rinchiusa nella Banca di Spagna per oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che nient'altro possa andare storto, entra in scena un nemico molto più potente di quelli che hanno affrontato: l'esercito. La fine della più grande rapina della storia si avvicina, e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

Le riprese dell'ultima stagione sono iniziate l'agosto scorso a causa di alcuni ritardi dovuti alla pandemia e sono terminate poche settimane fa. Netflix ha svelato le date di uscita della quinta stagione di La Casa di carta che sarà divisa in due parti per farci restare sulle spine fin proprio alla fine!

Sappiamo che a questo punto nessun personaggio è al sicuro, vi lasciamo quindi con le nostre teorie sulle possibili morti nella quinta stagione di La Casa di Carta in attesa del finale.