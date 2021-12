La casa di carta 5: da oggi su Netflix il gran finale, come andrà avanti Rio?

Nella giornata di oggi fa il suo debutto la quinta e ultima parte de La casa di carta, serie di produzione spagnola diventata uno dei prodotti di punta di Netflix e una delle serie con il più alto seguito di pubblico in tutto il mondo. Gli episodi riprenderanno da dove era terminata la parte precedente, ovvero dalla morte di un amato personaggio.

Se avete visto i precedenti episodi de La casa di carta siete già al corrente della morte di Tokyo, uno tra i personaggi più amati dello show Netflix e adesso i membri della banda superstiti dovranno andare avanti per la loro strada senza la loro partner, specialmente il personaggio di Rio. Proprio l'interprete dic Tokyo, Ursula Corbero, ha parlato della morte straziante del suo personaggio: "Ho pianto senza smettere per tre o quattro settimane, ho provato così tante emozioni diverse: nostalgia, rabbia, tristezza. Quando abbiamo girato la parte a Lisbona ho sentito un forte senso di malinconia perché finalmente stavamo raccontando la backstory di Tokyo. Ma Tokyo mi ha anche insegnato come vivere pienamente la mia vita perché lei ha rischiato la sua per sentirsi viva".

A parlare di lutto c'è anche Miguel Herrera, ovvero l'interprete di Rio. Quest'ultimo dovrà affrontare la perdita di Tokyo e andare avanti: "Il giorno in cui abbiamo girato la morte di Tokyo non potevo guardare nessuno negli occhi o sarei scoppiato in lacrime. Dovevo guardare per terra. Ho tenuto persino lo script. L'intera esperienza è parte di me adesso. Ursula è nel mio cuore. E' una bellissima storia d'amore. Rio deve continuare a vivere per Tokyo. Lo dobbiamo fare tutti".

I protagonisti si preparano dunque alla resa dei conti finale, nel tentativo di riuscire a salvare la pelle e far uscire il bottino dall'edificio, sfidando le forze armate guidate dal colonnello Tamayo. "Non si può uscire vivi dalla Banca di Spagna. E' impossibile. Ma io vi tirerò fuori da lì" sono le parole del Professore, che concludono l'ultimo trailer de La Casa di Carta 5. Netflix ha annunciato che nel 2023 uscirà il prequel della Casa di Carta incentrato sul personaggio di Berlino.