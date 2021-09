La Casa di Carta 5, perché la quinta stagione sarà l'ultima? I motivi dietro il finale

La Casa di Carta 5 è arrivata con la sua parte 1 su Netflix il 3 Settembre. Lo show sarà diviso in due volumi nella sua stagione finale, e i fan attendono adesso quello conclusivo per il 3 Dicembre. Tante le domande a cui La Casa di Carta 5 Parte 2 dovrà rispondere. Tuttavia molti ora si chiedono: sarà davvero l'ultima stagione? E se sì, perché?

Il creatore Álex Pina ha confermato che si tratterà della stagione finale dello show, e ha dichiarato di aver riscritto l'atto conclusivo 33 volte per assicurarsi che fosse perfetto. "Abbiamo sempre pensato che avremmo dovuto fermarci nel momento in cui la serie era ancora molto richiesta, quando era ancora nella sua "età dell'oro". Abbiamo capito che era questo ciò che bisognava fare". E così è stato. Dunque una scelta nata dalla necessità di chiudere in bellezza e di non tirarla ancora per le lunghe per far felici i fan, ma con una trama a quel punto poco soddisfacente.

Pina ha poi parlato del suo finale. "L'angoscia e l'ansia dello spettatore saranno portati al limite in quest'ultima stagione. E questo ci permette anche di far saltare tutto in modo grandioso, le cose che avevamo fatto in precedenza ci hanno permesso di far saltare tutto in aria. Ed è stato davvero difficile per noi finirlo ora e in questo modo ma, d'altra parte, è una soddisfazione che la serie si stia probabilmente chiudendo con la sua migliore stagione finora".

Porte chiuse definitivamente, quindi, per un eventuale sesto capitolo. Tuttavia una recente notizia ha catturato l'attenzione dei fan: potrebbe infatti arrivare uno spin-off de La Casa di Carta incentrato su Tokyo!