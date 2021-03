La Casa di Carta 5, ecco perché l'uscita potrebbe farvi attendere

All'inizio di marzo sono iniziate le riprese di La Casa di Carta 5, la stagione finale della serie Netflix, che metterà un punto alle vicende del Professore (Alvaro Morte) e della sua banda di ladri in tuta rossa. I fan sperano di vedere i nuovi episodi su Netflix al più presto, e cercano compulsivamente notizie e indizi sul web.

Al momento, Netflix non ha comunicato alcuna notizia ufficiale sulla data di uscita di La Casa di Carta.

I fan più ottimisti dello show avevano iniziato a sperare che la pubblicazione fosse imminente, cosa che si è presto rivelata irrealizzabile. Secondo alcuni rumor provenienti dalla Spagna, la quinta e ultima stagione di La Casa di Carta sarebbe arrivata addirittura il 7 aprile. Qualcuno continua a ritenere possibile un'uscita in primavera, e in questi giorni si fa strada sul web l'ipotesi del 30 aprile, ma anche in questo caso, è bene ribadirlo, si tratta di voci incontrollate, e probabilmente utopistiche, anche pensando a una iniziale pubblicazione di pochi episodi alla volta.

Per vedere l'ultima stagione di La Casa di Carta, bisognerà presumibilmente aspettare almeno la seconda metà del 2021. In attesa di notizie ufficiali, possiamo ripercorrere la storia della serie creata da Alex Pina e scoprire alcune curiosità. Abbiamo scoperto nei giorni scorsi, per esempio, che in origine Nairobi non esisteva, e che il titolo doveva essere diverso da La Casa di Carta.