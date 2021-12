La Casa di Carta 5, quando sarà ambientato lo spinoff di Berlino?

Mancano davvero pochissimo all'uscita, su Netflix, dell'ultimo set di episodi che porterà al gran finale de La Casa di Carta, serie evento a tema heist. Ma proprio in vista della conclusione della serie primaria, è già in lavorazione un primo spin-off sul perosnaggio di Berlino: ecco la linea temporale.

Dopo le notevoli uscite Netflix di inizio novembre e quelle che si sono poi susseguite sempre su Netflix a metà novembre – molte delle quali vi consigliamo vivamente di recuperare – il mese di dicembre, appena iniziato, debutterà in grande stile con un titolo – o meglio, con la sua conclusione – per cui il pubblico sta letteralmente fremendo. E sarebbe già un eufemismo. Stiamo parlando ovviamente del gran finale de La Casa di Carta, il set di episodi che compone il secondo atto della quinta e ultima stagione.

Ma ecco, per chi già si disperava, che durante un evento celebrativo della serie è stato annunciato il primo spin off su La Casa di Carta. Protagonista dello standalone sarà il personaggio di Berlino - interpretato dal magmatico Pedro Alonso e doppiato in Italia da Alessandro Quarta - uno dei personaggi più meschini ma al contempo uno dei più interessanti di tutta la serie, che gli spettatori hanno imparato ad amare e per il quale hanno fatto fuoco e fiamme, alla fine della seconda stagione, di fronte alla sua morte davvero troppo prematura.

Forse intuendo la portata dell’errore o forse già con questi piani in mente, gli sceneggiatori hanno provveduto a reinserirlo nei ricorrenti flashback che ci hanno accompagnato per tutte e tre le restanti stagioni. Flashback ambientati, ovviamente, ben prima della morte di Andrés de Fonollosa – il vero nome di Berlino – e persino dell’inizio della rapina alla Zecca di Stato, quando ancora il ladro si dava a “piccoli” furti d’arte con il fratello Sergio Marquina (Il Professore), il compare Palermo suo amante e – di recente – l’inesperto figlio Rafael.

È molto probabile che troveremo tutti loro nello spin-off che si prepara per Berlino e che sarà ambientato quasi sicuramente o in contemporanea ai flashback visti finora o addirittura nel passato più remoto del personaggio. È comunque certo che, in caso, non si tratterà (solo) di una versione giovane di Berlino, visto che Pedro Alonso è coinvolto nel progetto. Voi cosa vi aspettate dallo spin-off? Siete felici dell’annuncio o potevate farne a meno? Ditecelo nei commenti!