La Casa di Carta 5, quando esce la Parte 2 su Netflix? Ecco quanto manca al gran finale

La prima parte della stagione conclusiva de La Casa di Carta è approdata su Netflix il 3 Settembre, e si è conclusa con un finale esplosivo, che lascia i protagonisti ancora in bilico. Presto potremo scoprire cosa succederà nella parte 2, che arriverà a breve sulla piattaforma streaming. Ma quando di preciso?

L'ultima stagione, come sappiamo, è composta da 10 episodi in tutto, divisi in due tranche. Gli ultimi 5 episodi arriveranno su Netflix venerdì 3 Dicembre 2021. Dunque tre mesi esatti dopo l'uscita della parte 1. Un'attesa ancora non molto lunga quella che aspetta i fan, che sarà soddisfatta prima della fine dell'anno e sicuramente ci porterà verso un finale memorabile. O almeno così si spera, date le premesse.

Gli episodi, come da consuetudine, saranno resi disponibili sulla piattaforma streaming a partire dalle ore 9 del giorno in cui escono. La stessa cosa era stata per la parte 1 e per altri prodotti Netflix. Non abbiamo ancora un trailer ufficiale del volume 2, ma a livello di trama ci siamo fatti un'idea: si partirà infatti dagli eventi del finale della prima tranche di episodi. Chissà come si concluderà il colpo più ambizioso del Professore!

Nel frattempo, mentre lo show volge verso la sua conclusione, si parla di un possibile spin-off su Tokyo. E voi cosa ne pensate, vi piacerebbe?