La Casa di Carta 5, quando esce? Un riassunto delle ultime novità

La Casa di Carta 5 è questi diventata un mistero. Da mesi, ormai, si rincorrono varie voci sull'uscita, ma sia da Netflix che dalla produzione tutto tace. Inizialmente si pensava potesse uscire questo mese, addirittura vi era una data quasi ufficiale ovvero il 7 aprile, ma poi è stata rinviata. E adesso?

Adesso sappiamo con certezza che la stagione conclusiva dell'amatissima serie La Casa di Carta andrà in onda nell’ultimo trimestre del 2021. La comunicazione è arrivata direttamente da Netflix che ha, un attimino, calmato le acque e alzato l'hype del pubblico.

Il tutto, però, è giunto un po' in sordina tramite il rapporto che la piattaforma di streaming ha presentato agli investitori sugli utili di esercizio. Qui è presente un passaggio importantissimo che recita:

"Prevediamo che la crescita degli abbonamenti a pagamento accelererà nuovamente nella seconda metà del 2021 mentre entriamo in una solida metà posteriore con il ritorno di grandi successi come “Sex Education”, “The Witcher”, “La Casa de Papel” e “You”, oltre a un’entusiasmante serie di film originali tra cui il finale della trilogia di “The Kissing Booth”“.

Da questo breve periodo, quindi, si può ipotizzare come la nuova stagione possa arrivare tra ottobre e dicembre. Questa segnerà la fine del ciclo, per poi lasciare spazio a degli spin-off in via di definizione.

Date un'occhiata alla foto di Ursula sul set della quinta stagione di La casa di Carta e scoprite chi doveva essere la voce narrante de La casa di carta al posto di Tokyo.