La Casa di Carta 5 è qui! Muore qualcuno nel primo episodio della nuova stagione?

Siete pronti? La Casa di Carta 5 è ormai arrivata su Netflix con la prima parte delle avventure finali del gruppo di rapitori preferiti della televisione.

Tutti sono col fiato sospeso per scoprire in che modo la storia si evolverà, ma alcuni hanno così tanta curiosità da non resistere alla tentazione di conoscere qualche retroscena importante. La Casa di Carta, infatti, ci ha fatto capire che tutti i protagonisti sono in pericolo e in qualsiasi momento qualcuno potrebbe lasciarci. Per questo motivo, la domanda fatidica è la seguente: muore qualcuno già nel primo episodio della quinta stagione?

La risposta è che, dopo la morte di Nairobi nel finale della quarta stagione, non si poteva iniziare immediatamente con un'altra morte scioccante. Però, effettivamente, si inizia a intravedere che qualcosa traballa. Il governo spagnolo inizia a chiamare, finalmente, l'esercito, il Professore è bloccato da Alicia Sierra ed entra in gioco un nuovo inaspettato personaggio che darà sicuramente filo da torcere alla già dimezzata e allo sbando squadra di criminali.

Nei prossimi episodi, sicuramente, qualcuno di importante morirà e tra i più probabili vi sono proprio il Professore, ma anche Denver ed Helsinki. Secondo una teoria ormai condivisa da molti fan, gli sceneggiatori avrebbero già dato in passato degli indizi su chi perderà la vita nelle Parti 5 e 6 de La casa di carta. Le scene, secondo molti, rivelatorie del futuro di alcuni membri della banda si trovano negli episodi 5 e 6 della Parte 4 e vedono la presenza di alcuni personaggi che nella storia della serie sono già morti.

Nell'episodio 6, ad esempio, proprio dopo la morte di Nairobi, viene mostrata la donna distesa sull'erba e con un vestito rosso in un onirico aldilà dove sono presenti anche anche Oslo, Mosca e Berlino. Tutti loro erano già morti, quindi è chiaro che il personaggio di Alba Flores ha raggiunto i suoi amici in cielo. Tuttavia, nell'episodio 5 accade una cosa molto simile: i già citati personaggi chiacchierano con altri compagni in un flashback e presentano gli stessi abiti della scena del campo. Qui, però, compaiono anche il Professore, Helsinki e Denver, scelta secondo molti non casuale che indicherebbe la sorte di questi personaggi, destinati quindi a morire.

Altri spettatori hanno notato che, episodio dopo episodio, la voce narrante di Tokyo si fa sempre più triste quando racconta gli eventi legati al Professore, come se dal futuro sapesse già che la sua vita è appesa a un filo. La stagione finale si preannuncia esplosiva, come vediamo anche dal trailer ufficiale. Ma sarà anche ricca di novità, fra le quali contiamo l'aggiunta di tre personaggi nuovi.