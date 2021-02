La Casa di Carta 5: la quinta stagione è l'ultima, ecco alcuni dettagli sull'uscita

La quinta stagione de La Casa di Carta è certamente una delle produzioni più attese dell'anno soprattutto perché sicuramente sarà l'ultima stagione di questa celebre serie televisiva spagnola che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Innanzitutto è importante sottolineare che la stagione si farà e questo non è banale dato che molte produzioni cinematografiche e televisive hanno subito un arresto o una cancellazione proprio a causa del Covid-19. La conferma è arrivata proprio da Netflix, ma anche dagli interpreti del La Casa di Carta in particolare Alvaro Morte e Pedro Alonso, gli interpreti de Il Professore e Berlino.

C'è di più perché pare che anche le riprese si siano concluse, come s'intuisce sempre da una nota di Netflix, condivisa da Álvaro Morte e Najwa Nimri (Alicia Sierra), in cui la company americana ringrazia il cast della serie come si suole fare durante la fine delle produzioni.

Insomma la serie è stata girata ed è completa, ma quando uscirà la quinta stagione? La quarta stagione era uscita la primavera scorsa, ad aprile, ma non ci sono stati annunci per la primavera ormai imminente, quindi è probabile l'uscita nel 2021, ma non sappiamo se Netflix posticiperà l'uscita a ridosso dell'estate o preferirà l'autunno. Di certo, però, sarà l'ultima stagione perché Netflix non ha intenzione di produrne una sesta e infatti stanno circolando voci sempre più forti sulla realizzazione di spin-off e di un remake coreano.

Stando a quanto rivelato da Àlex Pina, ideatore della fortunata serie TV, il finale di stagione de La Casa di Carta 5 sarà davvero epico:

“È servito quasi un anno per pensare come distruggere la banda. La guerra raggiunge i suoi livelli più estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante“.

Nella stagione conclusiva torneranno sicuramente Álvaro Morte, Il Professore, Najwa Nimri nei panni dell'ispettrice Alicia Sierra e Úrsula Corberó in quelli di Tokyo. Rivedremo anche Miguel Herrán come Rio, Jaime Lorente come Denver, Esther Acebo come Stoccolma, Darko Peric come Helsinki, Rodrigo De La Serna come Palermo, Hovik Keuchkerian come Bogotà, Luka Peros nei panni di Marsiglia e la new entry Belén Cuesta in quelli di Manila. Non mancherà neppure Enrique Arce nei panni dell'odiato Arturito. Tra di loro potrebbe anche morire qualcuno!

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sull'ispirazione reale della serie TV Netflix de La casa di carta