La Casa di Carta 5: tutto su Rafael, un clamoroso nuovo personaggio

La prima parte della quinta stagione de La Casa di Carta è arrivata su Netflix il 3 Settembre. La serie nella sua ultima stagione introdurrà 3 nuovi personaggi, tra i quali spicca Rafael, il figlio di Berlino. Chi è e cosa fa nella vita? Conosciamolo meglio.

Rafael è interpretato dal ventiseienne Patrick Criado e nella serie ha 31 anni. Parliamo di un ragazzo molto intelligente, che ha studiato ingegneria informatica al MIT in Massachusetts. Per chi si aspetta di vedere un sosia di Berlino dobbiamo dirlo: sarete delusi. Rafael è infatti diverso dal padre, ed è ben felice di esserlo: prova infatti in tutti modi a non assomigliargli.

Il ragazzo, che sarà presente in 3 episodi, è già apparso in una delle prime puntate della parte 1 in un flashback. Qui, infatti, si trova a Copenaghen e incontra il padre dopo anni di lontananza: che sia la volta buona per riallacciare i rapporti? La risposta arriva poco dopo: probabilmente no. Berlino prova infatti a coinvolgere Rafael in uno dei suoi colpi, nel corse del quale il ladro collaborerà con la moglie Tatiana, Bogotà e Marsiglia. Ovviamente il figlio, desideroso di crearsi una strada diversa da quella criminale del padre e del nonno, si rifiuta. Ma Berlino non molla, perché è convinto che, nonostante la riluttanza del ragazzo, ci sia qualcosa in lui: è pur sempre sangue del suo sangue.

Quasi sicuramente ritroveremo il ragazzo nella seconda parte dell'ultima stagione de La Casa di Carta, che arriverà sulla piattaforma il 3 Dicembre. Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato della parte 1 nella nostra recensione!