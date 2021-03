La casa di carta 5, le riprese sono iniziate: la conferma di Alvaro Morte

La star de La casa di carta, Alvaro Morte, ha pubblicato nelle Stories di Instagram una foto dal set della quinta stagione dello show Netflix, confermando ufficialmente l'inizio delle riprese. La foto pubblicata da Morte sembra provenire dal camerino dell'attore, impegnato nella fase di trucco prima di una scena sul set.

A poco meno di un anno dall'uscita di La casa di carta 4, i fan non vedono l'ora di poter tornare ad appassionarsi alle storie del Professore e il suo team, dopo il finale della scorsa stagione che mostrava il tentativo della banda di uscire illesa dal Banco de España, location scelta per il nuovo colpo dopo il bottino ottenuto dall'assalto alla Zecca di Stato spagnola.



Dopo aver trovato una via d'uscita il cliffhanger finale ha tenuto tutti col fiato sospeso, soprattutto per quanto riguarda i personaggi di Alvaro Morte e Alicia Serra.

Proprio la quinta stagione potrà fare chiarezza su quello che è accaduto al Professore e Najwa Nimri. Ci si aspettano sicuramente dei colpi di scena che potrebbero stravolgere totalmente la narrazione dello show.

La serie è stata creata nel 2017 da Alex Pina, debuttando su Antena 3, prima di sbarcare tra dicembre 2017 e aprile 2018 su Netflix, conquistando il pubblico anche fuori dal territorio spagnolo.

Ora grazie alla foto di Alvaro Morte sappiamo che le riprese sono partite ufficialmente questa settimana.



