La Casa di Carta, quali ritorni vedremo nella quinta stagione?

Come capita in tutte le serie televisive di successo anche ne La casa di carta ci sono personaggi che escono di scena e poi ritornano per vari motivi più o meno accettabili. Ciò accadrà anche nella stagione 5 di La casa di carta, una delle serie tv più amate dal pubblico del piccolo schermo.

Uno dei ritorni più importanti e inaspettati sarà quello di Nairobi. Dopo la disperazione generata dalla sua morte nella stagione 4, Nairobi, a gran sorpresa, apparirà già nel primo episodio della stagione 5, probabilmente grazie a diversi flashback.

Ovviamente, trattandosi di una serie realistica, non vi saranno resurrezioni dei personaggi, ma una presenza che in ogni caso continuerà a influenzare in qualche modo la trama dello show. Nairobi, interpretata da Alba Flores, non sarà l'unico personaggio defunto a comparire nella quinta stagione.

Anche Berlino parteciperà alla quinta stagione de La Casa di Carta. Ad annunciarlo è stato proprio Pedro Alonso, l'attore che presta il volto al personaggio. Con un post diffuso su Instagram, il “fratello cattivo” del Professore ha affermato di aver girato alcune scene insieme al resto del cast:

“Mi sono appena fatto tagliare i capelli, ho provato i vestiti. Indossavano tutti delle maschere. Che a volte sembrava il Pentagono. O uno di quei film di Spielberg sugli strani incontri. Il fatto è che presto sarò di nuovo lui. Si chiama Berlino ed è puro amore. Qualche volta”.

Il suo personaggio, in realtà, era già comparso nella terza e quarta stagione, ma sotto forma di flashback in cui venivano mostrati eventi del suo passato e l'organizzazione di tutte le rapine. Indubbiamente sarà così anche per la quinta stagione de La casa di carta e stando ad alcune immagini pubblicate su Instagram dall'account ufficiale della serie, conosceremo maggiormente anche sua ex moglie Tatiana.

Non ci resta che attendere la pubblicazione su Netflix della nuova stagione per scoprire quali altre novità verranno introdotte. Quali sono i nuovi personaggi vedremo in La casa di carta 5? Se anche voi siete dei fan, scoprite i migliori episodi de La casa di carta.