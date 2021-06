La casa di carta 5: un ritorno inaspettato a grande richiesta, i fan andranno in delirio!

Come capita in tutte le serie tv anche in La casa di carta ci sono personaggi che escono di scena oppure tornano. Ciò accadrà anche nella stagione 5 di La casa di carta, una delle serie tv più amate dal pubblico del piccolo schermo, pronta a tornare in due volumi, dal 3 settembre e dal 3 dicembre. Uno dei personaggi storici tornerà nello show.

Non proseguite nella lettura della news se non volete spoiler su La casa di carta 5.



Dopo la disperazione generata dalla sua morte nella stagione 4, un personaggio amatissimo dai fan si appresta a tornare nella quinta stagione di La casa di carta.

Si tratta di Nairobi, che a gran sorpresa apparirà già nel primo episodio della stagione 5, probabilmente grazie a diversi flashback. Niente resurrezione del personaggio ma una presenza che in ogni caso continuerà a influenzare in qualche modo la trama dello show.

Nairobi è interpretata da Alba Flores, che sarà presente nel cast della stagione 5 della serie. Ma quali nuovi personaggi vedremo in La casa di carta 5, in arrivo a settembre?

La serie, ideata da Álex Pina, è stata inizialmente trasmessa da Antena 3 in Spagna e in seguito acquistata e distribuita da Netflix anche nel resto del mondo, riscontrando un successo incredibile anche in Italia.



