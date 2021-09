La Casa di Carta 5, i più scioccanti colpi di scena del Volume 1 su Netflix

La Casa di Carta è una serie che ci ha sempre stupiti con grandi colpi di scena. La prima parte della sua ultima stagione, disponibile su Netflix da ieri 3 Settembre 2021, non è stata da meno. Ecco quali sono stati i momenti più scioccanti di questi primi 5 episodi.

Sicuramente in questa season vediamo la trasformazione ultima dello show spagnolo, che diventa definitivamente un prodotto d'azione pura. La storia riprende da dove eravamo rimasti al termine della seconda stagione: il Professore è ormai senza un piano di fuga e la squadra si appresta ad affrontare l'esercito.

Come sappiamo, una grande novità è sicuramente l'arrivo di tre personaggi strettamente legati ai protagonisti. Tra questi c'è Sagasta, capo dell'esercito. La serie, nella sua prima parte dell'ultima stagione, ha inanellato colpi di scena e momenti chiave uno dopo l'altro, facendo diventare questa guerra complessa. Se non volete spoiler, ovviamente, vi sconsigliamo di continuare la lettura.

Il primo, incredibile, colpo di scena è la morte di Arturito. O almeno così sembra all'inizio. Riuscito a liberarsi insieme ad un gruppo di prigionieri, l'uomo intende uccidere i membri della banda e poi scappare. Tuttavia non sarà molto fortunato, perché nel momento in cui l'esercito starà per fare irruzione, Stoccolma gli spara due colpi, lasciandolo a terra quasi morto. L'uomo viene portato via in barella, e Stoccolma resta sconvolta, convinta di aver ucciso il padre di suo figlio.

Nel corso dell'ingresso dei militari, Sagasta fa esplodere il soffitto. E' proprio durante questo evento che Helsinki resta ferito ad una gamba. La sua avventura insieme agli altri continua, ma sarà un problema il suo infortunio? Lo vedremo.

In ogni caso, Tokyo ricambia il favore uccidendo uno dei suoi uomini mentre lei, Denver e Manila sono barricati in cucina. Proprio l'ultima, tra l'altro, dichiarerà a Denver il suo amore, chiedendogli di lasciare stare definitivamente Stoccolma di cui non crede che sia davvero innamorato. Non esiste momento peggiore per una dichiarazione eh?

Mentre i tre membri della banda sono in cucina, Sagasta decide di fare qualcosa: ci vuole una svolta. Sfonda dunque il muro ed entra nella stanza in cui si trovano Tokyo, Denver e Manila, e proprio in quel momento i cecchini colpiscono Tokyo cinque volte ferendola gravemente. Ma ecco che la via di fuga è stata trovata: Stoccolma avvisa infatti i tre di utilizzare il condotto del montavivande. Denver e Manila seguono il consiglio, ma lasciano Tokyo dietro di loro. Rio è disperato, e prova a salvarla, ma è troppo tardi: Gandia è pronta ad ucciderla con un colpo di pistola. Ma Tokyo decide invece di farsi esplodere, uccidendo anche l'uomo e gli altri soldati presenti. Un episodio assolutamente sconvolgente, che ha lasciato gli spettatori senza parole. Dopo la morte di Nairobi, un'altra grande protagonista ci lascia.

E il Professore in tutto ciò? Lo avevamo lasciato con Alicia Sierra che lo aveva ormai catturato. L'ispettrice riesce a far cadere nella sua trappola anche Marsiglia e Benjamin, che avrebbero dovuto salvare il Professore. Sembra tutto finito per lui, ma un evento riapre le cose: Tamajo, infatti, crea delle prove false per dimostrare che Sierra collabora con il Professore, perché ha bisogno di incolpare qualcuno, e fa dunque emettere il mandato d'arresto. Questo ovviamente non fa piacere ad Alicia, che nel frattempo deve anche partorire, evento che la costringe a liberare gli ostaggi per avere il loro aiuto. Con la nascita della figlia Victoria, l'ispettrice diventa ufficialmente parte della banda del Professore.

E la falsificazione delle prove di Tamajo tornerà utile al Professore, che userà l'informazione per ricattarlo e non far entrare un altro gruppo di militari.

Adesso la situazione è in bilico, e dopo gli emozionanti colpi di scena di questa prima parte, gli spettatori hanno un po' di tempo per riprendersi prima della seconda e ultima parte, in arrivo il 3 Dicembre 2021 su Netflix. Nell'attesa vi raccontiamo le nostre prime impressioni su La Casa di Carta 5!