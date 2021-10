La Casa di Carta, 5 serie TV simili allo show spagnolo in attesa dell'ultima Parte

Il finale de La Casa di Carta 5 Parte 1 ha lasciato molte domande in sospeso, portando i fan a chiedersi cosa sarà del destino dei protagonisti. Una risposta a queste questioni arriverà il 3 Dicembre, quando l'ultima tranche di episodi approderà su Netflix. Ma cosa guardare nell'attesa? Ecco 5 show da vedere se vi è piaciuto La Casa di Carta!

Vis a Vis

Si tratta di un'altra serie spagnola, che conta nel suo cast due attrici de La Casa di Carta: parliamo di Najwa Nimri e Alba Flores, ovvero Alicia Sierra e Nairobi. Vis a Vis parla di una donna che va in prigione per appropriazione indebita e altri crimini. In questo luogo per lei nuovo dovrà cercare di sopravvivere, conoscendo al meglio le regole del carcere e le sue compagne. Una serie che per certi versi ricorda Orange is The New Black, ma che è in verità piuttosto diversa da questa.

Prison Break

Questa serie FOX, che vede come protagonisti Wentworth Miller e Dominic Purcell, racconta di questo gruppo di detenuti che cercano di evadere dalla prigione. Sicuramente la situazione in cui si trovano i protagonisti della serie spagnola al momento, mentre sono incastrati nella Banca di Spagna con l'esercito alle calcagna. Tuttavia loro hanno anche un bel bottino a cui pensare.

Heist

In questo caso si tratta di una docuserie prodotta da Dirty Robbers. Gli episodi raccontano tre vicende realmente accadute che coinvolgono rapine: il caso di una ragazza di 21 anni che ha sottratto milioni in contanti a un casino di Las Vegas, quello di un padre di famiglia che ha realizzato il più grande furto di bourbon whiskey nella storia e per concludere la storia di un uomo che ha rubato una fortuna all'aeroporto di Miami. Interessante.

Leverage

Leverage racconta di un ex investigatore assicurativo che con il suo gruppo di truffatori professionisti lavora per aiutare tutte le persone che non riescono a ottenere giustizia da sole. Potrebbe dunque essere definita una banda di moderni Robin Hood, che ha operato sui nostri schermi dal 2008 per diverse season, fino a quando nel 2012 Leverage si è chiuso con la quinta stagione.

The Great Train Robbery

Si tratta di una miniserie della BBC con Luke Evans che racconta dei fatti realmente accaduti. Siamo nel 1963 in Inghilterra quando avviene una rapina su un treno tra Glasgow e Londra. L'elemento interessante di questa serie è che la vicenda viene raccontata sia dal punto di vista dei rapinatori che da quello dei poliziotti.