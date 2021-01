La casa di carta, 5 serie TV da vedere se amate lo show spagnolo di Netflix

L’attesa per la nuova stagione di La Casa di carta potrebbe durare ancora a lungo perciò se avete amato questa serie e volete ingannare il tempo prima di scoprire come andrà a finire ecco cinque serie che potreste guardare.

È ancora più doloroso aspettare quando sappiamo che la quinta sarà l’ultima stagione di La Casa di Carta e non vedremo più la banda all’opera ma c'è sempre un nuovo binge-watch che ti aspetta.

Ozark

La serie si occupa della parte più noiosa di un’attività criminale: il riciclaggio di denaro. Eppure questo show originale Netflix dal ritmo serrato trasforma questa parte noiosa del commettere crimini in un mix di emozioni e di eventi imprevedibili.

Prison Break

La casa di carta racconta la storia di un gruppo di persone che cercano di entrare negli edifici, in Prison Break invece i protagonisti cercano disperatamente di evadere dal carcere. Con Wentworth Miller e Dominic Purcell, questa serie targata Fox vi terrà compagnia con le sue cinque stagioni ricche di colpi di scena.

Vis a Vis

In questa serie troviamo due volti noti di La casa di carta: Najwa Nimri e Alba Flores. Lo show racconta la storia di una giovane donna che viene mandata in prigione per crimini come la manipolazione e l'appropriazione indebita. Mentre lotta per sopravvivere in questo nuovo e pericoloso mondo, impara a conoscere le sue compagne di reclusione.

Dirty Money

Questa docu-serie antologica si concentra su storie di vita reali che vedono come unico protagonista il denaro. Che si tratti di frode o corruzione, mostra a fondo quanto sia facile sporcarsi la coscienza per i soldi.

White Lines

Altra serie originale Netflix White Lines è di Álex Pina. Vent’anni dopo la sua scomparsa, il fratello di Zoe Walker viene trovato morto dopo aver lavorato come DJ a Ibiza. La polizia non indagherà sull’accaduto così Zoe decide di fare da sola addentrandosi in un mondo pieno di omicidi e cocaina.



Rivivi le cinque migliori scene del Professore in La Casa di carta e scopri chi potrebbe morire nella quinta stagione di La casa di carta.