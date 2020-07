La Casa di Carta 5, ci siamo: iniziati i lavori sulla quinta stagione, ecco le novità

Dopo le parole del protagonista de La Casa di Carta, vi segnaliamo questo post dalla pagina Instagram di Alex Pina, in cui rivela di essere al lavoro sulle puntate inedite della quinta stagione dello show di Netflix.

L'autore ha sorpreso tutti gli appassionati, condividendo uno scatto che lo ritrae a casa, di fronte ad un portatile su cui sta scrivendo la nuova parte di storia della banda del Professore. Ecco il messaggio che accompagna la foto e che potete trovare in calce alla notizia: "Sto scrivendo La Casa di Carta 5. Qualcuno potrebbe pensare che la maglietta che indosso è quella che ha dato il nome a Tokyo, ma non è la stessa. Ogni volta che vedo una maglia con questa scritta devo comprarla, ma quella vera, che indossava il giorno del suo nuovo battesimo è quella della seconda immagine".

Come si poteva immaginare il post è diventato subito virale, ricevendo più di diecimila Mi Piace e oltre mille commenti, principalmente dei fan, felici di sapere che il lavoro sulla serie continua. Non sappiamo ancora i dettagli della trama della prossima stagione dello show, ma dopo le ultime vicende, tutti gli appassionati sono in grande attesa di scoprire come continueranno le vicende del Professore e degli altri. Infine vi segnaliamo questa interessante teoria de La Casa di Carta incentrata su Alicia Sierra e il personaggio di Alvaro Morte.