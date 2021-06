La Casa di Carta 5, tutti gli spoiler sulla prossima stagione

La Casa di Carta è una serie tv spagnola prodotta da Netfli che si appresta a ricevere la sua quinta e ultima stagione la quale sarà suddivisa in due parti (la prima attesa a settembre e la seconda a dicembre). Nel corso del tempo si sono diffuse varie voci sulla nuova stagione, ma vediamo le anticipazioni più interessanti.

Partiamo dal finale della quarta parte: Alicia Sierra riesce a trovare il Professore e dopo avergli detto trionfante di avergli fatto scacco matto, parte uno sparo, anche se non vediamo se uno dei due rimanga ferito e, soprattutto, chi. Nel corso del tempo si sono susseguite diverse teorie su questo evento.

Una riguarda proprio Alicia Sierra e il suo ruolo nella serie. Innanzitutto bisognerà capire se si schiererà contro o a favore della squadra di criminali e se quest'ultima riuscirà o meno a scampare anche questo pericolo. L'interprete del personaggio, Najwa Nimri, però mesi fa ha anticipato un grande spoiler su un dettaglio per nulla banale: il suo pancione incinta.

In un frammento di video sul set tratto dalla sua live Instagram si era osservato come l'attrice non avesse più il pancione. Nimri si era resa subito conto dell'errore, e cercando maldestramente di tornare seduta evitando di mostrare la parte inferiore del corpo, ma ormai è chiaro che per vari motivi l'ispettrice Sierra non sarà più incinta. Che lo sparo sia stato rivolto proprio all'addome? Ha partorito proprio grazie al Professore? In una foto ancora con il pancione del 2020, l'attrice aveva scritto: “#LCDC5….!!! PIMPMPUM!!! #paninoaltonno“. Il panino come sappiamo è il bimbo che aspetta, a cui è dedicato il post. Che il messaggio sia già riferito all’arrivo immediato? (Trovate la foto in calce all'articolo)

In seguito, però, anche altri attori hanno condiviso alcune immagini tra cui il Professore che ha mostrato i suoi abiti sporchi, ma non si capisce di cosa. Sangue? Era rivolto a lui il colpo? Trovate la foto in calce all'articolo. Inoltre ci sarà anche Pedro Alonso (l'interprete di Berlino) e una delle due new entry della quinta 'stagione', Patrick Criado, a cui è stato affidato un ruolo tuttora misterioso. In giro per Copenaghen, però, sono stati paparazzati anche Diana Gómez, l'interprete della moglie di Berlino Tatiana, e l'attore che interpreta Marsiglia Luka Peros. Le location che si riconoscono sono Nyhavn, l'antico porto della città famoso per le sue case con facciate variopinte, e i giardini di Tivoli, un conosciuto parco divertimenti della capitale danese.

C’è anche un’anticipazione su Tokyo e il suo passato. Altra new entry nel cast de La Casa di Carta 5 è Miguel Angel Silvestre, che è stato immortalato in alcuni scatti a fianco di Ursula Corbero (Tokyo). Nelle foto pubblicate su Instagram da Magazine Virtual la ladra ha ancora il vecchio taglio di capelli, il che ci fa supporre che il personaggio di Miguel faccia parte del suo passato. Trovate le foto in calce all'articolo. Infine la squadra si arrenderà? Forse sì, o forse solo per un bluff. Infatti in una foto pubblicata da JustJared (anche questa in calce all'articolo) Stoccolma ha in mano una bandiera bianca che può voler dire tutto o magari niente.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali. Quali sono i nuovi personaggi vedremo in La casa di carta 5? Se anche voi siete dei fan, scoprite i migliori episodi de La casa di carta.