La Casa di Carta 5, le storie lasciate in sospeso a cui la Parte 2 dovrà rispondere

La Casa di Carta 5 Parte 2 arriverà su Netflix il 3 Dicembre e dovrà rispondere a diverse domande lasciate in sospeso al termine dei primi 5 episodi. Quali sfide annunciate al termine dell'ultima puntata dovranno affrontare i protagonisti? Scopriamole insieme.

La prima questione riguarda il Professore. Dopo essere riuscito a portare Alicia Sierra dalla sua parte, le cose sembrano andare in una direzione positiva per lui. Tuttavia non sappiamo ancora se poterci fidare dell'Ispettrice, e a riaccendere i dubbi dei fan è una scena in cui, mentre la banda e il Professore la aiutano a scegliere il nome della sua bambina, Sierra si reca in bagno e nasconde un'improvvisata arma contundente nella borsetta: che sia una semplice precauzione oppure sta architettando qualcosa contro il Professore?

Un'altra questione coinvolge invece Stoccolma e Arturo. Ci si chiede, infatti, se l'uomo sia sopravvissuto. Sparato dalla sua ex compagna, infatti, Arturito è stato portato fuori dalla struttura in barella quando era ormai in fin di vita: che sia poi morto? Dall'altra parte i sensi di colpa divorano Stoccolma, e la proiettano in una dimensione che nel momento di pericolo in cui la banda si trova potrebbe essere pericolosa: cosa succederà? Tra l'altro la situazione tra Denver e Manila potrebbe minacciare Stoccolma su un altro aspetto, quello romantico. Che Denver alla fine possa davvero scegliere di stare con Manila? Per ora sembra improbabile.

Inoltre non bisogna dimenticarsi di Helsinki. Colpito a una gamba, l'uomo continua a tenere duro: per quanto ancora?

La banda si trova in una situazione di stallo in questo momento. Mentre i fan si chiedono che conseguenze avrà la morte avvenuta nei primi episodi de La Casa di Carta sui membri del team, questi ultimi discutono sul da farsi. Il tempo è davvero poco, e se da un lato abbiamo Palermo che propone di usare l'oro a disposizione per contrattare con la polizia dall'altro c'è chi come Rio pensa che questa azione potrebbe vanificare l'intento dell'intero colpo. Come mostrato nella clip pubblicata recentemente, il piano è a rischio nei nuovi episodi de La Casa di Carta. Voi quale strada scegliereste?