La Casa di Carta: 5 sviste che potreste non aver notato!

La Casa di Carta è una serie ben lontana dall'essere perfetta, tuttavia ha riscosso un grande successo. Mentre i fan attendono il capitolo finale dello show in arrivo su Netflix, noi vestiamo i panni dell'edizione, e scoviamo 5 piccoli dettagli che sono sfuggiti sul set delle prime stagioni. Scopriteli con noi!

Vi ricordiamo che le foto di alcuni di questi piccoli errori di edizione, le potrete trovare nella galleria in fondo all'articolo!

I cellulari

Una delle prime cose da fare con gli ostaggi, nel primo episodio della prima stagione, è ovviamente prendere i loro ostaggi. La regia ci regala un'inquadratura di queste file di telefoni disposti su un tavolo ed etichettati. Peccato che la selezione sia davvero fin troppo limitata, con modelli che si ripetono anche due o tre volte. E non parliamo di modelli nuovi, ma piuttosto vecchi, che ormai nessuno compra più o quasi. Quanto è improbabile allora che ce ne sia più di uno?

La tazzina

Questo è un vero e proprio errore di edizione. Ricordate quando il Professore, per allontanare i sospetti, si reca a casa di Raquel e qui si ritrova a prendere un tè con la madre? Ecco, proprio in questa scena c'è un errore abbastanza grossolano. Tra un'inquadratura e l'altra, infatti, il biscottino posto sul piattino accanto alla tazza cambia!

La biancheria di Monica

E così come il biscottino, anche la biancheria di Monica come per magia cambia. Proviamo ad essere più chiari. Nel quinto episodio, come ricorderete, Denver nasconde Monica nel caveau. La donna resterà lì per molto tempo, e pian piano i due stringeranno amicizia. Soltanto che mentre nell'episodio numero 5 Monica indossa degli slip bianchi, nel dodicesimo sono invece neri. Che Denver l'abbia presa così a cuore da portarle un cambio? Non crediamo.

La bandiera

Un'altra svista notata nel terzo episodio della terza stagione. In un episodio vediamo una serie di bandiere che sventolano in cima all'asta. Una di queste, però, è stata posizionata al contrario! E' il caso della bandiera della Repubblica di Panama. Erroraccio!

Le manette

Nell'episodio 4x03, Gandia è costretto a rompersi il pollice per liberarsi dalle manette, come suggeritogli da Palermo. In un'inquadratura vediamo dunque il personaggio rompersi il pollice destro. Tutto quadrerebbe, se non un piccolo dettaglio: nell'inquadratura seguente la mano libera dalla manetta è la sinistra!

Controllate alcuni di questi errori nella nostra galleria. E se ne volete scoprire altri, ve ne raccontiamo uno che troverete nel primo episodio de La Casa di Carta!