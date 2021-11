La Casa di Carta 5, il nuovo teaser presenta il gran finale: "Non riuscirete a dormire!"

Qualche giorno fa abbiamo visto il nuovo trailer di La Casa di Carta 5, la cui seconda parte arriverà su Netflix il prossimo 3 dicembre, mettendo fine a una delle serie più viste sulla piattaforma streaming. Nel nuovo teaser, pubblicato nella giornata di mercoledì, alcuni membri del cast ci danno alcune anticipazioni su ciò che possiamo aspettarci.

Le immagini sono visibili anche all'interno della notizia. Dopo la fine di La Casa di Carta, "come attore lavorerò ad altri progetti, ma una cosa come questa capita una sola volta nella vita" afferma Darko Peric, che nella serie spagnola interpreta Helsinki. La sua speranza è forse quella di partecipare a uno spin off di La Casa di Carta, e staremo a vedere se ne avrà l'occasione.

Secondo Pedro Alonso, che nella banda risponde al nome di battaglia di Berlino, "Sappiamo di non dover deludere i fan della serie. Ma sappiamo che ameranno il gran finale. Succederà qualcosa di molto potente" è la sua promessa.

Non poteva mancare un'anticipazione da parte di Álvaro Morte, il leggendario Professore, colui che cura nei dettagli il piano della squadra di ladri in tuta rossa. Guardando la seconda parte di La Casa di Carta 5, assicura, "Il pubblico non riuscirà a mettersi a letto dopo aver visto gli episodi. Uno qualsiasi degli episodi."

Tra pochi giorni scopriremo cosa succederà negli ultimi cinque episodi di La Casa di Carta. Nell'attesa, quindi, sarà meglio prepararsi a delle nottate insonni.