La Casa di Carta 5, teaser trailer ufficiale: rivelate le date d'uscita del Volume 1 e 2

Dopo molta attesa e a seguito degli ultimi post via social del cast della serie, Netflix ha finalmente diffuso online il teaser trailer ufficiale de La Casa di Carta - Parte 5, quinta stagione dell'ambiziosa e seguitissima serie dei record spagnola di Alex Pina di cui è stata anche rivelata la data d'uscita ufficiale in streaming.

Per meglio dire, anzi, le date d'uscita ufficiali. Sì perché la quinta e ultima stagione dello show dedicato alla Banda del Professore sarà divisa in due Volumi da 8 p 10 episodi ciascuno (non è ancora chiaro quanti episodi saranno), e usciranno rispettivamente su Netflix il 3 settembre 2021 e il 3 dicembre 2021, proprio in chiusura dell'anno, per dire addio a Tokyo, Palermo e tutti gli altri protagonisti in un grande spettacolo conclusivo.



Nel teaser trailer che potete vedere poco sopra, sembra proprio che la polizia riesca a irrompere nella Banca di Spagna e mettere in crisi la Banda del Professore, che però pare proprio non voler rinunciare al colpo tanto facilmente e lottare con le unghie e con i denti fino alla fine, come poi recitano le parole dell'immortale "In the End" dei Linkin Park, che danno anche potenza emotiva al filmato.



