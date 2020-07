La Casa di Carta 5: una teoria shock su Cincinnati stravolge gli sviluppi futuri

La Casa di Carta è ben nota per i colpi di scena al cardiopalma, con cui sorprende i suoi fan ad ogni ciak. In particolare, un personaggio della quarta stagione ha affascinato il pubblico e forse sarà proprio lui uno dei protagonisti dei prossimi capitoli: stiamo parlando di Cincinnati, new entry d'eccezione.

Attenzione, di seguito potreste incontrare alcuni spoiler su La casa di Carta.

Il piccolo Cincinnati, introdotto solo di recente, in realtà debutta già nel primissimo episodio della serie: è infatti il figlio concepito da Monica, la futura Stoccolma, e da "Arturito", supervisore della Zecca rapinata dalla banda. Inizialmente il direttore della filiale non mostra grande interesse per la sua segretaria incinta, salvo tornare da lei nei successivi episodi. A quel punto sarà però troppo tardi perché Monica, innamoratasi di Denver, sceglie di rimanere con la banda del Professore e di costruire una nuova famiglia insieme al criminale che le ha... Rubato il cuore.

E se Cincinnati non fosse figlio di Arturo? Secondo una teoria appara di recente di Reddit, Monica potrebbe aver concepito il bambino con lo stesso Denver, che in questo modo ne sarebbe il padre biologico e non adottivo. La teoria, all'apparenza assurda, potrebbe trovare un fondo di verità nella confessione che Artuto fa a Monica, rivelando di essere sterile da anni e di aver concepito gli altri sui figli tramite fecondazione assistita. Se la donna avesse quindi avuto un falso positivo al test di gravidanza il bambino potrebbe effettivamente essere figlio di Denver, colpo di scena che potrebbe riavvicinare la coppia allontanatasi negli ultimi episodi.

Continuate a seguirci per questi ed altri aggiornamenti e, se l'avete perse, ecco l'ultima scottante teoria sulla serie Netflix: il Professore e Alicia Sierra sono in realtà fratelli? Intanto la stessa Stoccolma ha raccontato alcuni retroscena delle riprese, come la scena che ha messo in crisi il cast de La casa di Carta.