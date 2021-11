La Casa di Carta 5, nuovo trailer della parte 2: la fine è vicina!

Pochi momenti fa, Netflix ha rilasciato un nuovo trailer de La Casa di Carta 5 - volume 2, l'ultima attesissima parte della serie spagnola che ha riscosso un grandioso successo in tutto il mondo.

Il piano del Professore, ormai estremamente provato dalla perdita di uno dei membri più significativi della sua banda, Tokyo, sta per giungere al termine e finalmente a partire dal prossimo 3 dicembre potremo assistere al tanto attesto finale. Il trailer mostra tutti i nostri amati protagonisti nei momenti conclusivi e più concitati della rapina, messi alle strette dai militari. Riusciranno a scamparla anche questa volta?

Sono molte le teorie sul finale de La Casa di Carta e il pubblico spera naturalmente che Denver, Lisbona e gli altri possano avere la meglio sull'esercito guidato dal Comandante delle Forze Speciali Sagasta. Il professore, si trova ancora bloccato nel suo bunker e dopo aver aiutato Alicia Sierra a partorire, sarà in grada di mettersi in salvo?

Sono ancora troppe le questioni rimaste in sospeso ne La Casa di Carta e sembra ormai chiaro che questo epilogo dovrà finalmente chiarire tutti i dubbi. Siamo certi che i colpi di scena non mancheranno. In attesa del gran finale, godetevi questo nuovo trailer e fateci sapere nei commenti quali sono le vostre previsioni in vista della definitiva conclusione.