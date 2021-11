La Casa di Carta 5: i tre principali candidati a morire nella Parte 2

Nella prima parte de La Casa di Carta 5 è morto un personaggio molto importante. Adesso tutti si chiedono a chi toccherà lo stesso destino nella seconda parte, in arrivo il 3 Dicembre su Netflix.

Nel nuovo trailer de La Casa di Carta capiamo subito che qualcosa di brutto potrebbe effettivamente accadere ad alcuni membri della banda. L'urlo di Denver fa pensare a un'esecuzione di alcuni compagni, o comunque a una morte. I possibili candidati sono tanti. Per prima citiamo Stoccolma. La donna, certa di aver colpito a morte Arturito, è divorata dai sensi di colpa, e non sembra più essere se stessa alla fine della prima parte. Inoltre, la disperazione di Denver potrebbe proprio indicare una sua eventuale dipartita.

Un altro membro del gruppo che potrebbe lasciarci è anche Helsinki. Ferito a una gamba dopo l'arrivo dell'esercito, non siamo ancora al corrente dell'entità del colpo, e non sappiamo effettivamente come se la caverà in futuro. Una cosa è certa: sembra quello messo peggio tra tutti al momento.

Tuttavia molti credono che la morte che chiuderà la serie sarà proprio quella del Professore. Tante sono le teorie che girano su questo personaggio. Secondo alcuni entrerà nella Banca di Spagna, dove potrebbe avvenire l'estremo sacrificio per salvare e far scappare i suoi. Secondo altri sarà invece Alicia Sierra ad occuparsene: l'arma improvvisata nascosta nella borsa nell'ultimo episodio ha infatti lasciato in molti perplessi.

Voi cosa ne pensate? Chi potrebbe lasciarci nella parte 2 de La Casa di Carta? Fatecelo sapere nei commenti!