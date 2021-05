La Casa di Carta 5, le ultime dal set: foto, addii e uscita

Finalmente è calato il sipario su una delle serie più popolari degli ultimi anni. In questi giorni Netflix ha pubblicato una foto che ha ufficializzato il termine delle riprese della quinta parte de La Casa di Carta in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Tutto ha avuto inizio quando l’account ufficiale della serie ha pubblicato una foto dal set con protagonisti gli attori principali. Parallelamente l’account di Netflix ha annunciato il termine delle riprese concludendo il messaggio:

“Non vediamo l’ora di mostrarvi come terminerà la storia”.

Indubbiamente i due post hanno scatenato una valanga di commenti da parte degli spettatori che non vedono l'ora di scoprire la conclusione della loro serie preferita. Nei giorni scorsi anche l'attore Álvaro Morte, interprete del Professore, aveva salutato il set della serie condividendo un video sul profilo Instagram. L’attore aveva scritto un messaggio ringraziando i fan per tutto l’affetto ricevuto nel corso degli anni:

“Lascio per l’ultima volta il set de La Casa di Carta. Non ci sono parole. Sono grato per tutto questo, per tutto. Grazie ai miei fan (per primi, ovviamente), a tutto il team di Vancouver Media, di Netflix España e di Netflix”.

Successivamente l’attore ha salutato anche il personaggio interpretato nella serie:

“E grazie a te, mio caro Professore. Mi mancheranno i bei tempi con te. Grazie”.

Lo stesso addio è stato dato dall'attrice di Tokyo, Ursula Corbero, che ha pubblicato una foto insieme ad Alvaro seguita dal seguente messaggio:

"La fine è arrivata. Che viaggio. Mi mancheranno così tanto i miei ragazzi. Grazie per tutto il vostro affetto e supporto, spero che abbiamo fatto l'ultima stagione che che meritate tutti".

Quando uscirà la serie? Al momento non c'è una data ufficiale, ma è sicuro che arriverà su Netflix nella seconda parte di quest'anno.

Come saprete, La Casa di Carta non andrà oltre la quinta stagione e quindi le vicende della celebre banda di rapinatori si chiuderanno con i nuovi episodi che verranno rilasciati su Netflix nei prossimi mesi.