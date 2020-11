La Casa di Carta 5: Una foto dal set anticipa una reunion

Nei giorni scorsi la scheda de La Casa di Carta su Netflix si è aggiornata, facendo subito pensare all'arrivo di notizie ufficiali. Nel frattempo una foto scattata sul set ci mostra due celebri personaggi.

In calce alla notizia trovate l'immagine condivisa dall'account di Instagram @lacasadepapel_comic, in cui è possibile vedere i personaggi de Il Professore e di Berlino, la foto è stata scattata in un momento in cui le riprese sono ferme, come si può notare dall'uso della mascherina di entrambi gli attori. Sembra quindi che nel corso delle puntate della quinta stagione, che come sapete sarà quella conclusiva, assisteremo ad altri flashback incentrati sul rapporto dei personaggi interpretati da Alvaro Morte e Pedro Alonso, oltre che degli altri membri della banda.

Le ultime puntate presenti nel catalogo di Netflix hanno avuto un notevole successo tra i vari appassionati, diventando in poco tempo una delle opere più viste prodotte dal colosso dello streaming. Ricordiamo che le riprese della quinta stagione sono partite lo scorso 3 agosto, siamo sicuri quindi che nelle prossime settimane avremo altri dettagli a riguardo, nel frattempo ecco il nostro speciale incentrato sul personaggio di Gandia de La Casa di Carta, se invece lo avete già letto vi segnaliamo l'elenco dei migliori episodi de La Casa di Carta.