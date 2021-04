La Casa di Carta 5, Úrsula Corberó è letale nella sua nuova foto su Instagram

Siamo tutti in attesa di scoprire come si concluderà la popolarissima serie spagnola de La casa di carta, uno dei prodotti più attesi nel prossimo futuro, con una quinta parte finale che ci rivelerà il destino ultimo del Professore e della banda criminale dei Dalì, pronta al suo ultimo colpo, che potrebbe portare a delle conseguenze devastanti.

Abbiamo visto insieme come l'attore che interpreta Arturito avrebbe fatto il provino anche per un altro personaggio de La casa di carta, ma oggi vi vogliamo mostrare una delle foto pubblicate dalla splendida Úrsula Corberó, che ci fanno ben presagire, mentre aspettiamo una data di uscita ufficiale per LCDP5.

Una Tokyo "esplosiva"

L'attrice spagnola, è ormai una delle figure più note e importanti del mondo dello spettacolo, europeo e non solo, e ogni foto che pubblica sui propri account social viene sempre seguito da un immenso successo, tra piogge di like e di commenti.

Il successo è testimoniato anche dal suo ultimo scatto su Instagram (che trovate in calce alla notizia), che mostra la Corberó nei panni del suo alter-ego, Tokyo, armata di tutto punto e pronta alla battaglia. Come al solito, la bellezza e il fascino della donna viene ancora più esaltato dal suo portamento deciso e sicuro di sé, e dal suo modo di fare. Nel corso degli anni, Tokyo non è stato solamente un personaggio iconico per La casa de papel, ma anche per il mondo dell'audiovisivo in generale, anche considerando il grande buzz mediatico dello show.

Inoltre, è possibile che questa foto ci suggerisca come, durante l'ultima parte della serie, assisteremo a molte scene di azione, adrenaliniche e colme di pathos, che potrebbero tenerci sul filo del rasoio fino all'ultimo istante. Staremo a vedere.

In conclusione, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a come siano stati creati i soldi finti per le varie parti de La casa di carta.