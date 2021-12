La Casa di Carta 5, la nostra video recensione della Parte 2: bene ma non benissimo

Da pochi giorni è in streaming su Netflix il gran finale di La Casa di Carta, la seconda parte della stagione 5 che conclude lo show. Nella nostra video recensione vi sveliamo luci ed ombre dell'atto finale di una delle serie più amate nella storia della piattaforma, e più in generale nell'era "moderna" della fruizione televisiva.

La Casa di Carta è infatti il primo spartiacque globale della serialità ai tempi del binge watching e dello streaming. La video recensione è visibile sul nostro canale YouTube, oltre che all'interno della notizia. La sua conclusione non sarà forse annoverata tra i migliori finali della storia, ma rappresenta un concentrato della sua essenza, nel bene e nel male. Non per niente, infatti, La Casa di Carta domina su Netflix la classifica degli show più visti.

Avevamo lasciato la banda di ladri in tuta rossa asserragliata nella Banca di Spagna, con un'importante perdita che aveva sconvolto i protagonisti come gli spettatori di La Casa di Carta, e il piano del Professore sembrava vacillare. Il dato positivo della stagione 5b è il ritorno all'introspezione dei personaggi, dopo che la prima metà era stata soprattutto un concentrato di adrenalina e azione. La sensazione, però, per gran parte dello show è che tutte le promesse siano state mantenute "per dovere di cronaca", un difetto inevitabile in una serie che probabilmente avverte troppo l'esigenza di compiacere lo spettatore, strizzando l'occhio al fanservice.

Fondamentale, infine, per la riuscita del finale di La Casa di Carta risulta la rielaborazione a posteriori di un personaggio come Berlino, al punto da guadagnarsi uno spin-off da protagonista. E voi che ne pensate? Quali sono le vostre opinioni sul finale di La Casa di Carta? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.