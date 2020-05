La Casa di Carta: Alba Flores sposa la causa ambientalista e vegetariana

Si torna a parlare di Alba Flores dopo la conclusione della quarta stagione de La Casa di Carta: questa volta l'interprete di Nairobi ha scelto di diventare protagonista di uno spot in cui parla della sua scelta di diventare vegetariana.

L'attrice spagnola ha deciso di collaborare con l'organizzazione Peta per partecipare ad una campagna a favore degli animali e per un maggiore rispetto per l'ambiente. Ecco come spiega questa sua scelta, avvenuta durante le feste natalizie con la sua famiglia: "Ho iniziato a pensare da dove veniva tutto quel cibo che stavamo sprecando e mi sono chiesta quanto erano state necessarie tutte quelle morti di animali. Ho fatto delle ricerche ed ho capito che non è l'unico problema, l'intera industria animale pone dei seri problemi al mondo".

Continua poi parlando della sua esperienza con questo cambio di dieta: "Devo dire che mi sento molto meglio ora che mangio verdure, legumi e cereali, penso che il nostro cibo non debba essere la causa dello sfruttamento e della sofferenza degli animali". L'interprete di Nairobi si unisce quindi a quella schiera di attori quali Joaquin Phoenix, Eva Mendes e Penelope Cruz che hanno partecipato a numerose iniziative a favore degli animali e che hanno scelto di diventare vegetariani.

