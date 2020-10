La casa di carta, Najwa Nimri pubblica una foto dal set della stagione 5

Najwa Nimri sta per tornare nei panni di Alicia Sierra nella quinta stagione di La casa di carta, attualmente in lavorazione. Nimri ha pubblicato un'immagine dal set della serie Netflix, che tornerà a breve sugli schermi attraverso la piattaforma streaming sulla quale ha ottenuto un successo straordinario negli ultimi anni.

Nonostante Alicia Sierra sia uno dei personaggi più odiati della serie, i fan hanno lodato l'interpretazione di Najwa Nimri, che proprio grazie al suo talento interpretativo ha conferito uno spessore non indifferente al personaggio, pronto a tornare e mettere ancora i bastoni fra le ruote al Professore.



Ecco allora una foto che la ritrae impegnata sul set della quinta stagione. La casa di carta ha debuttato in Spagna su Antena 3 per poi sbarcare su Netflix e ottenere grande successo in tutto il mondo. Sin dalla prima stagione, con la storia di una rapina estremamente ambiziosa e piuttosto originale; entrare nella Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, far stampare milioni di banconote e fuggire con il bottino.

Un incipit che ha subito conquistato il pubblico di tutto il mondo, aggiungendo alcuni elementi piuttosto iconici alla narrazione, come la caratterizzazione dei personaggi.

Ecco perché i fan ora attendono con ansia il nuovo ciclo di episodi e la foto di Najwa Nimri di nuovo sul set ha entusiasmato gli appassionati, che non attendono altro se non vedere il proseguo della narrazione.



