La Casa di Carta, Alvaro Morte dice addio a Il Segreto dopo il finale: 'Sempre nel cuore'

Prima di esplodere definitivamente con il ruolo del Professore ne La Casa di Carta, come vi abbiamo già raccontato, Alvaro Morte ha partecipato insieme a Jaime Lorente in più di 500 episodi de Il Segreto, soap opera spagnola in onda dal 2011 e conclusasi da qualche giorno con la fine della dodicesima stagione.

"Felice addio compagne e compagni. Che squadra, che cast, che famiglia. Un abbraccio forte a tutte e a tutti. Vi porto sempre nel cuore" ha scritto l'attore su Instagram commentando l'uscito dell'ultimo episodio, trasmesso da Atena3 il 20 maggio.

Nella telenovela, Morte ha vestito per molto tempo i panni del Dottor Lucas Moliner, personaggio la cui assenza potrebbe aver contribuito al calo di ascolti che ha portato il network a non rinnovare Il Segreto per delle ulteriori stagioni.

Per quanto riguarda Jaime Lorente, il Denver de La Casa di Carta, interpretava invece il malvagio Elia Mato, il chimico arrivato a Puente Veijo. Inizialmente considerato un uomo mite e gentile, ben presto ha iniziato una relazione con Camilla, moglie di Hernando Dos Casas.

A proposito della seguitissima serie Netflix, l'autore Alex Pina (da poco tornato sulla piattaforma con la prima stagione di White Lines) ha confermato di recente che La Casa di Carta 5 non è ancora stata confermata. Anche se, a giudicare dal successo della quarta stagione, per novità sul rinnovo sembra solo una questione di tempo.