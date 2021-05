La Casa di Carta, Alvaro Morte dice addio al Professore: 'Mi mancherà'

Il Professore è certamente uno dei personaggi più enigmatici e complessi de La Casa di Carta. Ora che le riprese dell'amatissima serie Netflix sono praticamente giunte al termine, è arrivato il momento per Alvaro Morte di salutare questo ruolo tanto amato.

L'attore ha infatti diffuso sui social un video in cui si prepara a salutare il personaggio che gli ha dato tantissimo notorietà e gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico. Alvaro Morte ha infatti terminato le sue riprese sul set de La Casa di Carta e nelle immagini che potete vedere in calce alla notizia si allontana in auto visibilmente commosso e dice:

"Sto lasciando per l’ultima volta il set de ‘La casa de papel’. Le parole non sono necessarie. Grazie di tutto. Ai fan, per primi, e all’intero team della ‘Vancouver media producciones’ e Netflix. E a te, mio caro Professore. Mi mancherà stare così bene con te. Grazie".

Come saprete, La Casa di Carta non andrà oltre la quinta stagione e quindi le vicende della celebre banda di rapinatori si chiuderanno quindi con i nuovi episodi che verranno rilasciati su Netflix nei prossimi mesi. Il video in pochissime ore ha incassato oltre 2 milioni di visualizzazioni. e non sono mancati nemmeno moltissimi commenti di supporto, anche quelli di molti altri colleghi che con Alvaro Morte hanno vissuto momenti indimenticabili sul set.