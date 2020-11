La casa di carta, Alvaro Morte celebra la giornata dei professori con un post su Instagram

Il 27 novembre la Spagna celebra El dia del maestro, una giornata in onore dei professori e anche Alvaro Morte ha voluto celebrare queste figure avendo interpretato il famoso Professore nella serie di successo targata Netflix La casa di Carta.

La giornata non coincide, però, con la Giornata internazionale degli insegnanti suggerita dall'ONU che sarebbe il 5 ottobre. La data è stata scelta dalla Spagna per celebrare il santo patrono degli insegnanti, San José de Calasanz, sacerdote, pedagogo e precursore dell'educazione moderna attraverso la prima scuola cristiana popolare e gratuita in Europa.



In La casa di carta Alvaro Morte interpreta la mente geniale dietro le rapine alla Zecca di Stato e alla Banca di Spagna e si fa chiamare Professore. Nello sviluppo della serie apprendiamo che il suo nome è Sergio Marquina/Salvador Martín e che è il fratello di Berlino (Pedro Alonso) che fa parte della banda di criminali assoldata per le rapine.



Con il suo post l'attore ci tiene a ringraziare tutti i professori per il lavoro che svolgono modellando le giovani menti e sottolinea che a volte il loro lavoro è sottovalutato soprattutto dagli stessi studenti.

Alvaro Morte scrive: "Oggi è il giorno degli insegnanti. E anche se a certe età la nostra ignoranza adolescenziale non ci permette di valorizzarti come meriti, anche se a certe età, per rafforzare la nostra identità sembra più importante mostrare ribellione che rispetto (sì, anch'io ero una di quelli), grazie. Grazie a tutti coloro che ci hanno guidato, incoraggiato e ispirato. Anche se a certe età non ce ne rendevamo pienamente conto. Tutta la mia ammirazione per gli insegnanti!!"



La casa di carta ha fatto registrare numeri astronomici sul servizio di streaming ed è diventata un successo planetario in pochissimo tempo, se stai cercando un motivo per iniziare a guardarla te ne forniamo ben cinque, in attesa della stagione finale!