La Casa di Carta: un futuro shock per il Professore? Lo svela Alvaro Morte

Mentre aspettiamo notizie ufficiali sulla quinta stagione de La Casa di Carta, vi segnaliamo questa interessante intervista ad Alvaro Morte, in cui discute delle sue idee riguardo il futuro del suo personaggio.

Parlando con i giornalisti di Express, testata inglese, l'attore interprete del protagonista ha voluto dire la sua su cosa possiamo aspettarci per il futuro del Professore, rivelando che: "So che questo commento mi renderà molto impopolare, ma il Professore è sempre stata una persona strana e solitaria, tutto quello che è successo con il suo gruppo e il fatto che si sia anche innamorato, è solo una piccola parte della sua vita. Se parliamo della conclusione, credo che mi piacerebbe vederlo tornare ad essere una persona solitaria, vorrei rivederlo in una situazione in cui è più a suo agio e in cui è abituato".

Queste parole non sembrano presagire nulla di buono per Lisbona attuale compagna del personaggio con il volto di Alvaro Morte, che sarebbe costretta a lasciare il Professore, oppure potrebbe essere uccisa durante uno dei colpi organizzati dal protagonista. In attesa di scoprire altre indiscrezioni sul futuro della serie di Netflix, vi lasciamo con questa intervista al creatore de La Casa di Carta, incentrata sulla quinta stagione.