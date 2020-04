La Casa di Carta: Alvaro Morte spera che il finale ci mostrerà una società migliore

Visto il grande successo ottenuto dalla quarta parte della serie, in molti si aspettavano il rinnovo de La Casa di Carta, che andrà avanti per altre due stagioni. Álvaro Morte e Úrsula Corberó hanno parlato delle loro aspettative per il finale.

I due protagonisti della serie sono stati intervistati da Fotogramas, nel video, che potete trovare in calce alla notizia, l'interprete del Professore e di Tokio hanno rivelato cosa sperano di vedere nella puntata conclusiva dello show, ecco il commento di Álvaro Morte: "Per me il finale migliore sarebbe una specie di ritorno alle origini, ma che faccia in modo di tener aperta la porta ad una società migliore", continua poi spiegando che secondo lui anche una sola persona può cambiare in meglio o in peggio una società, spera quindi che il Professore possa essere d'ispirazione per tutti.

Tocca poi ad Úrsula Corberó, conosciuta dai fan de La Casa di Carta con il nome in codice, Tokio, che ha rivelato cosa si aspetta che accadrà al suo personaggio: "Credo che Tokio non sopravviverà, mi piacerebbe se il suo fosse un sacrificio per salvare qualcuno della banda".

Non rimane che aspettare le prossime puntate inedite, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della quarta stagione de La Casa di Carta.