La Casa di Carta arriva alla fine: la quinta stagione sarà l'ultima

La banda del Professore sta per appendere tute e maschere al chiodo. Stando a quanto riporta Entertainment Weekly, infatti, la quinta stagione di La Casa di Carta sarà anche l'ultima per la serie diventata di culto. Le riprese dovrebbero iniziare lunedì in Danimarca, per poi spostarsi in Spagna e Portogallo.

Nella scorsa stagione, la banda si è riunita per salvare Rio (Miguel Herrán), ma ha dovuto fare i conti con la morte di una dei protagonisti, Nairobi (Alba Flores). La stagione finale, quindi, si inoltrerà in un territorio inesplorato, e il team del Professore (Álvaro Morte) andrà oltre la rapina per vendicare la compagna caduta.

"Stiamo passando da una partita a scacchi, una semplice strategia intellettuale, a una strategia di guerra: attacco e contrattacco" ha raccontato il creatore della serie Alex Pina a EW.

Nel cast di La Casa di Carta sono stati inoltre annunciati due nuovi arrivi: Miguel Ángel Silvestre, noto per il ruolo di Lito in Sense8, e Patrick Criado. Pina non ha rivelato nulla sui loro personaggi, ma ha commentato: "Cerchiamo sempre antagonisti carismatici, intelligenti, brillanti [...] e in questo caso cerchiamo anche personaggi la cui intelligenza possa essere all'altezza del Professore."

Il creatore della serie cult spagnola ha inoltre anticipato che nella nuova stagione conosceremo meglio Manila (Belén Cuesta), l'amica d'infanzia di Denver, e assisteremo alla resa dei conti tra Alicia Sierra e il Professore. Sembra inoltre confermato un altro importante ritorno.

In attesa dell'ultima stagione di La Casa di Carta, se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al sensuale video di Dua Lipa con Úrsula Corberó.