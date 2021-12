La Casa di Carta: arriva il video dei titoli di coda speciali con i nomi dei fan

Il gran finale de La Casa di Carta è finalmente arrivato su Netflix il 3 Dicembre. Dopo quattro anni e cinque stagioni, la più grande rapina del secolo si è conclusa. Per salutare i propri fan, il canale youtube di Netflix ha condiviso un video in cui Berlino ringrazia gli spettatori, i cui nomi sono stati inclusi negli speciali titoli di coda.

Si tratta di circa 30.000 nominativi, che scorrono sui nostri schermi per ben 1 ora e 20 minuti. Ovviamente preceduti dal messaggio dell'interprete di Berlino, Pedro Alonso, che ricorda ai suoi fan che "la Resistenza non morirà mai". Potete trovare il video in cima all'articolo.

E' un'iniziativa lanciata proprio da Netflix, che ha permesso a un numero limitato di fan (30.000, appunto) di inserire il proprio nome nei credits. La risposta è stata incredibile: infatti in soli 3 giorni tutti i posti sono stati presi. E, se la pazienza di guardare un video della durata di 1 ora e 20 scarseggia, c'è anche un sito apposito per poter trovare il proprio nome nei titoli di coda, creditsdepapel.com.

E voi, avete inserito il proprio nome nei credits dell'ultima stagione dello show? Se sì, andate a cercarvi!

Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del finale della serie nella nostra recensione de La Casa di Carta 5 Parte 2. Non perdetevela!