La Casa di Carta: in arrivo La Casa Carut, esilarante mini-serie parodia napoletana

Gala Video's sta per lanciare presto una mini-serie parodia del famoso show spagnolo La Casa di Carta. La mini-serie si chiamerà La Casa di Carut e s'ispira in tutto e per tutto alla famosa produzione Netflix, nonostante sia girata a Napoli e abbia protagonisti degli attori napoletani. Una parodia che promette di appassionare i fan dello show.

Mentre la produzione della quinta stagione de La Casa di Carta è tuttora in corso, La Casa di Carut sta per arrivare e promette di sconvolgere gli appassionati dello show originale.

Già in passato era comparsa una versione ironica partenopea de La Casa di Carta, nel programma comico Made in Sud ma in quel caso era tutto giocato intorno a degli sketch inseriti all'interno della trasmissione di Rai 2.



La Casa di Carut promette di essere molto di più. Lo si evince anche dalle parole di Andrea Imparato, interprete e produttore dello show parodia:"Ci siamo chiesti cosa sarebbe successo se la trama della serie più blasonata del mondo fosse stata ambientata a Napoli. Quale sarebbe stato il piano del Professore (il personaggio che architetta la rapina)? Come avrebbe agito la banda? Ma soprattutto, cosa avrebbero deciso di rubare? Domande a cui il pubblico potrà dare una risposta, seguendo i canali social di Gala Video's, dove nei prossimi giorni pubblicheremo il primo episodio".

Molte sono le similitudini con la serie originale:"Anche il reclutamento dei diversi personaggi è simile, ma ad ognuno viene assegnato il nome di un quartiere di Napoli, mentre nella versione originale il Professore sceglie di chiamarli con i nomi di grandi città internazionali".



