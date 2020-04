La Casa di Carta, in arrivo il primo libro ufficiale della serie Netflix, ed è interattivo

La Casa di Carta è ora la serie più vista al mondo, la più ricercata e chiacchierata, successo che gli va riconosciuto al netto delle tante critiche qualitative che gli vengono mosse contro, e adesso è tempo che anche in Italia arrivi la prima espansione multimediale dello show, per l'esattezza con il primo libro ufficiale.

Come annunciato nelle ultime ore, infatti, arriverà anche nelle librerie italiane il primo romanzo della serie di Alex Pina, intitolato L'enigma del professore. A editarlo per il territorio nazionale ci penserà la Magazzini Salani e il libro è già pre-ordinabile sugli store dell'editore, con un'uscita prevista per il prossimo 14 maggio. Si tratta comunque solo del primo libro del franchise, dato che ne sono previsti molti altri per i quali la Salani ha chiuso un grande accordo di pubblicazione.



Il volume in questione è pensato per essere di tipo interattivo, quasi un libro game. Il lettore è spinto a testare il proprio intelletto e sviluppare in sostanza delle strategie per continuare il racconto. Il tutto mentre la quarta stagione de La Casa di Carta continua a macinare visualizzazioni e un successo dirompente. La storia dell'Enigma del Professore segue comunque la giovinezza di Sergio Marquina e il suo rapporto con l'amico Jero Lamarca, conosciuto da adolescente all'Ospedale di San Juan de Dios di San Sebastian e figura che potrebbe aver aiutato il Professore ad attuare il piano del secolo.



Lo scopo e capire la centralità di Lamarca nel piano, l'influenza esercitata sulla mente del Professore. E il tutto come spiegavamo in un vero e proprio labirinto interattivo con cui interfacciarsi in questo periodo di quarantena.



