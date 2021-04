La Casa di Carta: l'attore di Arturito doveva interpretare un altro personaggio, ecco chi!

I fan de La casa di carta sono in attesa di scoprire cosa succederà nella quinta e ultima parte dello show, che concluderà le avventure del Professore e della sua banda di rapinatori. Abbiamo visto insieme forse dovremo aspettare un po' prima di vedere La casa di carta 5, ma oggi vogliamo vedere insieme una curiosità su uno degli attori del cast.

Conoscete bene l'attore Enrique Arce, interprete del perfido e odiato Arturo "Arturito" Román, tra i "protagonisti" dello show, ahinoi, dalla prima parte. Sapete che l'interprete spagnolo, inizialmente, aveva fatto il provino per due personaggi? Scopriamo l'incredibile retroscena.

Strade alternative

Arce ha dichiarato come, ai tempi delle audizioni per entrare nel cast de LCDP, si fosse presentato per ben due ruoli: oltre a quello di Arturito, anche per quello del Colonnello Prieto, lo spietato capo della polizia che ha tormentato nelle prime due parti la nostra banda di criminali preferita. Il ruolo di Prieto è poi stato affidato all'attore Juan Fernández, cosa non particolarmente gradita ad Arce, non tanto per il successo del suo collega, ma perché - stando a quanto dichiarato dall'interprete 48enne originario di Valencia, avrebbe preferito di gran lunga la parte del colonnello.

L'attore ha anche affermato come avesse pensato di lasciare la serie, prima di iniziare a girarla, proprio dopo aver saputo di essere stato preso per la parte di Arturo, ma per fortuna - sempre a suo dire - non l'ha fatto, permettendogli di dare vita a uno di quei personaggi che, alla fine, amiamo visceralmente odiare.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a come siano stati creati tutti i soldi finti che vediamo nelle varie parti de La casa di carta.